Ани Лорак поделилась чувственным фото в платье с корсетом и смелым разрезом от бедра

На контрасте сыграл один из последних образов Ани Лорак, которым она поделилась в своем профиле. Звезда задорно позировала в брутальном аутфите, выстроенном вокруг дерзкой косухи и грубых армейских ботинок. Напоминаем, что еще недавно Сеть облетела информация о расставании Ани Лорак с молодым бойфрендом Егором Глебом, саунд-продюсером и участником лейбла Black Star. Свежие новости из жизни артистки — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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