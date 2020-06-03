Ани Лорак поделилась чувственным фото в платье с корсетом и смелым разрезом от бедра
Фото: Instagram
В повседневной жизни Лорак предпочитает спортшик и casual с акцентом на одежду oversize, но романтичный образ в духе средневековой принцессы определенно не проигрывает. Артистка позирует босиком, в светлом платье-макси из невесомой летящей ткани. Верх с длинным рукавом и декольте дополнен корсетом из нежного гипюра, который привлекает внимание к тонкой талии и формирует женственные изгибы. Изюминкой образа стал экстремальный разрез юбки от самого бедра. Эту деталь певица, по всей видимости, сразу взяла на заметку, демонстрируя стройные ноги в кадре.
На контрасте сыграл один из последних образов Ани Лорак, которым она поделилась в своем профиле. Звезда задорно позировала в брутальном аутфите, выстроенном вокруг дерзкой косухи и грубых армейских ботинок. Напоминаем, что еще недавно Сеть облетела информация о расставании Ани Лорак с молодым бойфрендом Егором Глебом, саунд-продюсером и участником лейбла Black Star. Свежие новости из жизни артистки — на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!