Прозрачный топ, косуха, грубые ботинки: Ани Лорак примерила образ сильной женщины на фоне слухов о расставании
Фото: Instagram Ани Лорак
С тех пор как Ани Лорак выпустила новую песню с говорящим названием «Ухожу», в Сети ходят слухи о ее расставании с бойфрендом — молодым коллегой по шоу-бизнесу Егором Глебом. Именно в песнях артистка выражала свое состояние и в период развода с отцом ее дочери, Мурата Налчаджиоглу.
Новый лук — прозрачный черный топ, кожаная куртка, тяжелые грубые ботинки и брюки, похожие на армейские штаны — может усилить подозрения поклонников, не пытается ли звезда примерить образ сильной женщины. «Вот и май месяц! Когда надену платье?», — написала она.
Однако несмотря на почти полное отсутствие фотографий в соцсетях на момент выхода песни, Ани Лорак и Егор Глеб продолжают то и дело общаться в соцсетях «смайликами». Так что скорее всего с их отношениями все в порядке.
А как считаете вы?
Фото и видео: Instagram
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