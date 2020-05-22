Прозрачный топ, косуха, грубые ботинки: Ани Лорак примерила образ сильной женщины на фоне слухов о расставании

С тех пор как Ани Лорак выпустила новую песню с говорящим названием «Ухожу», в Сети ходят слухи о ее расставании с бойфрендом — молодым коллегой по шоу-бизнесу Егором Глебом. Именно в песнях артистка выражала свое состояние и в период развода с отцом ее дочери, Мурата Налчаджиоглу.

Новый лук — прозрачный черный топ, кожаная куртка, тяжелые грубые ботинки и брюки, похожие на армейские штаны — может усилить подозрения поклонников, не пытается ли звезда примерить образ сильной женщины. «Вот и май месяц! Когда надену платье?», — написала она.