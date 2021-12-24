passion.ru
1 мин.

Ани Лорак и Жасмин в платьях с алыми перьями марабу: голосуйте, кто круче

На недавнем гала-ужине в одном из столичных отелей блистала певица Жасмин, которая раскрыла тему приближающегося праздника на все сто. Артистка нарядилась в пламенно-красный цвет с головы до ног, преподав урок по составлению ультраяркого монообраза. А заодно доказала, что перья всегда верный выбор. Идею быстро переняла и Ани Лорак — остается только определить, кому total red больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Жасмин выбрала платье макси цвета жгучего перца — силуэтное, с акцентом на талии. Фигуру подчеркнул дерзкий вырез и фигурное декольте в форме сердца, щедро расшитое перьями. В тон наряда — миниатюрный клатч, а для баланса — классические туфли-лодочки, практически сливающиеся с кожей, что визуально делает ноги длиннее.

Ставку на монохромный красный сделала и Ани Лорак, правда, длину предпочла ультрамини. Драматичные рукава венчают пышные перья, которые максимально выигрышно смотрятся и в жизни, и на фото в Instagram.

Голосуйте, кто победит в модном баттле: певица Жасмин или Ани Лорак!

Ани Лорак / Instagram @anilorak

Не так давно идею праздничных образов подали Татьяна Навка и Алсу: звездные красотки нарядились в костюмы, усыпанные мерцающими черными пайетками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin / @anilorak / пресс-служба

Новости партнеров
О чем говорят