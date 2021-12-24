Ани Лорак и Жасмин в платьях с алыми перьями марабу: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Жасмин выбрала платье макси цвета жгучего перца — силуэтное, с акцентом на талии. Фигуру подчеркнул дерзкий вырез и фигурное декольте в форме сердца, щедро расшитое перьями. В тон наряда — миниатюрный клатч, а для баланса — классические туфли-лодочки, практически сливающиеся с кожей, что визуально делает ноги длиннее.
Ставку на монохромный красный сделала и Ани Лорак, правда, длину предпочла ультрамини. Драматичные рукава венчают пышные перья, которые максимально выигрышно смотрятся и в жизни, и на фото в Instagram.
Голосуйте, кто победит в модном баттле: певица Жасмин или Ани Лорак!
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Фото: Instagram @jasmin / @anilorak / пресс-служба