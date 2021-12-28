Ани Лорак и Ханна устроили битву «хрустальных» платьев: голосуйте, кто круче

Ранее мы разбирали, как составить эффектный праздничный образ из того, что есть в гардеробе. Секрет — в правильно подобранной базе и ярких аксессуарах. Для вдохновения мы собрали образы инфлюенсеров и три классные идеи для вашей модной практики. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.