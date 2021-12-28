Ани Лорак и Ханна устроили битву «хрустальных» платьев: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @offi_hanna
Ханна подобрала образ, заряженный праздничным настроением. Артистка исполнила песню в абсолютно прозрачном платье с экстремально глубоким декольте. За место для фантазии отвечал лишь бисер, которым щедро расшита прозрачная сетка.
Среди концертного арсенала Ани Лорак есть подобное, но в золоте. Обезоруживать певица принялась с помощью ультракороткой длины, интригующего выреза и подчеркнутого силуэта. Дополняют образ гипертрофированные серьги-хупы и дерзкие колготки в сеточку.
Голосуйте за победительницу модного баттла!
Ранее мы разбирали, как составить эффектный праздничный образ из того, что есть в гардеробе. Секрет — в правильно подобранной базе и ярких аксессуарах. Для вдохновения мы собрали образы инфлюенсеров и три классные идеи для вашей модной практики. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anilorak