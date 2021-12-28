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Ани Лорак и Ханна устроили битву «хрустальных» платьев: голосуйте, кто круче

В преддверии новогодних праздников пайетки и стразы становятся актуальными как никогда. Сразу две звездные красотки показали, как наряжаться в мерцающие кристаллы с ног до головы и выглядеть органично. Смотрите и учитесь, а заодно голосуйте, чей образ круче — Ани Лорак или Ханны!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ханна

Фото: Instagram @offi_hanna

Ханна подобрала образ, заряженный праздничным настроением. Артистка исполнила песню в абсолютно прозрачном платье с экстремально глубоким декольте. За место для фантазии отвечал лишь бисер, которым щедро расшита прозрачная сетка.

Среди концертного арсенала Ани Лорак есть подобное, но в золоте. Обезоруживать певица принялась с помощью ультракороткой длины, интригующего выреза и подчеркнутого силуэта. Дополняют образ гипертрофированные серьги-хупы и дерзкие колготки в сеточку.

Голосуйте за победительницу модного баттла!

Ани Лорак / Instagram @anilorak

Ранее мы разбирали, как составить эффектный праздничный образ из того, что есть в гардеробе. Секрет — в правильно подобранной базе и ярких аксессуарах. Для вдохновения мы собрали образы инфлюенсеров и три классные идеи для вашей модной практики. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anilorak

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