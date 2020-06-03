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Анастасия Волочкова в жакете поверх бра похвасталась аппетитными формами

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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram

Анастасия Волочкова поделилась эффектным архивным фото в своем Instagram. 44-летняя прима-балерина примерила элегантный, при этом дерзкий образ и похвасталась аппетитными формами.

Образ Волочковой построен вокруг базового белого цвета. На ней — классическая брючная двойка с брюками-клеш и приталенным жакетом, надетым поверх бра и открывающим зону декольте. Дополнили образ туфли нюдового цвета на головокружительных платформах и акцентное кольцо. Финальный штрих — элегантная прическа в духе 1920-х.

Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали о планах Анастасии Волочковой на свадьбу с таинственным женихом, которую пара задумала сыграть 20 сентября. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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