Анастасия Волочкова в жакете поверх бра похвасталась аппетитными формами

Образ Волочковой построен вокруг базового белого цвета. На ней — классическая брючная двойка с брюками-клеш и приталенным жакетом, надетым поверх бра и открывающим зону декольте. Дополнили образ туфли нюдового цвета на головокружительных платформах и акцентное кольцо. Финальный штрих — элегантная прическа в духе 1920-х.