Анастасия Волочкова в жакете поверх бра похвасталась аппетитными формами
1 / 9
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова поделилась эффектным архивным фото в своем Instagram. 44-летняя прима-балерина примерила элегантный, при этом дерзкий образ и похвасталась аппетитными формами.
Образ Волочковой построен вокруг базового белого цвета. На ней — классическая брючная двойка с брюками-клеш и приталенным жакетом, надетым поверх бра и открывающим зону декольте. Дополнили образ туфли нюдового цвета на головокружительных платформах и акцентное кольцо. Финальный штрих — элегантная прическа в духе 1920-х.
Фото: Instagram
Ранее мы рассказывали о планах Анастасии Волочковой на свадьбу с таинственным женихом, которую пара задумала сыграть 20 сентября. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!