От пуховиков-гигантов до «диких» шуб: самые теплые образы с красных дорожек

На Met Gala Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky укутались в огромные дутые одеяла. Исполнительница выбрала total black от Balenciaga, добавила шапку бини, роскошные украшения и сорвала овации. На церемонию вручения британской модной премии модель и актриса Шейлин Вудли экипировалась так, что никакие ветры не страшны. Звезда вышла на красную дорожку в огромном дутом платье Moncler Genius. Подвиг повторил и эпатажный актер Эзра Миллер, который решил, что светская жизнь — не повод мерзнуть.