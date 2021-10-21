От пуховиков-гигантов до «диких» шуб: самые теплые образы с красных дорожек
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
На Met Gala Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky укутались в огромные дутые одеяла. Исполнительница выбрала total black от Balenciaga, добавила шапку бини, роскошные украшения и сорвала овации. На церемонию вручения британской модной премии модель и актриса Шейлин Вудли экипировалась так, что никакие ветры не страшны. Звезда вышла на красную дорожку в огромном дутом платье Moncler Genius. Подвиг повторил и эпатажный актер Эзра Миллер, который решил, что светская жизнь — не повод мерзнуть.
Фото: Globallook
Шубы на мероприятиях — не новшество и вписываются в дресс-код куда лучше, чем пуховики. Зато злят зоозащитников и эко-активистов. По принципу «дорого-богато» выходила Крис Дженнер, Серена Уильямс, а Шарлиз Терон не испугалась даже летней жары — лишь бы выгулять алую шубу на премьере. Больше образов — в фотогалерее.
_ Фото: Eastnews / Globallook / Dpa