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Анастасия Решетова устроила роскошное дефиле в будуарном халате с перьями

Анастасия Решетова продолжает приветствовать поклонников (и дразнить хейтеров) из Дубая. Пока фолловеры гадают, кому удалось захватить сердце экс-возлюбленной Тимати, мы наблюдаем за ее стильными аутфитами. Модель сработалась со стилистом Алеко Надиряном — настолько, что ее образы теперь не дают покоя никому. Разбираем один из последних!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

С тех пор, как стилем Анастасии занялся профессионал, в Сети ее то и дело сравнивают с Ким Кардашьян (а новый look и вовсе — с Веркой Сердючкой). Решетова устроила дерзкое дефиле в эффектном шелковом халате, расшитом перьями конфетно-розового оттенка. К нему подобрана двойка из безупречно скроенных бархатных брюк и топа без бретелей. Дополняют аутфит босоножки с брутальными цепями, миниатюрная сумка, акцентные украшения и неизменный аксессуар — черные солнцезащитные очки.

Анастасия Решетова / Видео: @aleko_n

Не так давно с бархатом экспериментировала победительница седьмого сезона «Холостяка» Барбара Пино. Модель пришла на вечеринку в эффектный палаццо цвета бордо и в шелковом бра. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @volkonskaya.reshetova / @aleko_n