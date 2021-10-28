Анастасия Решетова устроила роскошное дефиле в будуарном халате с перьями

С тех пор, как стилем Анастасии занялся профессионал, в Сети ее то и дело сравнивают с Ким Кардашьян (а новый look и вовсе — с Веркой Сердючкой). Решетова устроила дерзкое дефиле в эффектном шелковом халате, расшитом перьями конфетно-розового оттенка. К нему подобрана двойка из безупречно скроенных бархатных брюк и топа без бретелей. Дополняют аутфит босоножки с брутальными цепями, миниатюрная сумка, акцентные украшения и неизменный аксессуар — черные солнцезащитные очки.