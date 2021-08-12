Анастасия Решетова спустила 43 000 рублей на летнюю шляпу

Для знойной погоды Анастасия часто делает ставку на фактурный трикотаж. На этот раз под прицелом оказался топ с экстремальным декольте в цвете молока, контрастирующий с обновленным загаром, и шоколадная юбка. Венчает образ плетеная шляпа-федора с шелковой лентой от Maison Michel. Стоимость головного убора — около 43 000 рублей. В дополнение к нему — массивный подвес из кипенно-белых бусин — прием, рекомендованный к запоминанию.

Звезды, не сговариваясь, отправились отдыхать. Например, Ирина Дубцова подразнила поклонников яркими снимками из Греции, а заодно показала travel-капсулу, которую взяла с собой. Спойлер: без знаменитых слайдов Hermes Oran не обошлось, как и без вместительнго тоута Christian Dior. Подробности — на Passion.ru.