Анастасия Решетова показала простое платье, которое быстро преобразит тело
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Герой дня — минималистичное платье-бандо. Еще одна вариация на тему маленького черного платья, которая точно не будет лишней в гардеробе. Узнать его легко: подчеркнутый силуэт и никаких бретелей. Фасон и эластичная ткань помогут подчеркнуть нужное и не выдадут лишнего, доказывая, что все самое стильное — просто. В образе Анастасии — ничего лишнего: только золотистый загар и жгучая алая помада.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Не так давно модель демонстрировала способ, как применить трикотажную юбку-карандаш в пляжном образе со слитным купальником — так, чтобы он вписался и в пейзаж с пальмами, и на вечеринке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
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