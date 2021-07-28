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Анастасия Решетова показала простое платье, которое быстро преобразит тело

Анастасия Решетова продолжает дразнить поклонников яркими снимками из Монако, где отдыхает вместе с сыном Ратмиром и подругой Натальей Рудовой. В Instagram — ни одного фото в бикини, зато модных трюков, которые стоит взять на заметку, — хоть отбавляй. Не так давно модель показала лаконичное, но от этого не менее эффектное платье, которое моментально преобразит фигуру.