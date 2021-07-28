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Анастасия Решетова показала простое платье, которое быстро преобразит тело

Анастасия Решетова продолжает дразнить поклонников яркими снимками из Монако, где отдыхает вместе с сыном Ратмиром и подругой Натальей Рудовой. В Instagram — ни одного фото в бикини, зато модных трюков, которые стоит взять на заметку, — хоть отбавляй. Не так давно модель показала лаконичное, но от этого не менее эффектное платье, которое моментально преобразит фигуру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Герой дня — минималистичное платье-бандо. Еще одна вариация на тему маленького черного платья, которая точно не будет лишней в гардеробе. Узнать его легко: подчеркнутый силуэт и никаких бретелей. Фасон и эластичная ткань помогут подчеркнуть нужное и не выдадут лишнего, доказывая, что все самое стильное — просто. В образе Анастасии — ничего лишнего: только золотистый загар и жгучая алая помада.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Не так давно модель демонстрировала способ, как применить трикотажную юбку-карандаш в пляжном образе со слитным купальником — так, чтобы он вписался и в пейзаж с пальмами, и на вечеринке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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