Анастасия Решетова показала дерзкий образ с «зефирными» брюками

Молодая мама составила образ на основе светлых оттенков, которые разбавила дерзкой текстурой кожи. На ней — ультраширокие брюки зефирно-белого цвета, в союзе с которыми выступила базовая небесно-голубая рубашка с кокетливо расстегнутыми пуговицами. Соединила тандем черная косуха в духе подружки байкера, а акцентом образа стала вместительная сумка в оттенке охры. Финальные штрихи — темные солнцезащитные очки а-ля винтаж и сразу несколько браслетов, совмещенных ярусами.

Не так давно поклонники заподозрили Анастасию Решетову и Тимати в публичном обмане и инсценировке расставания. Внимательные поклонники рассмотрели на одной из фотографий модели кольца, которые она снова надела на безымянный палец правой руки. Подробнее читайте на Passion.ru.