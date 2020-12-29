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Анастасия Решетова блеснула в кожаном берете и кейпе с бахромой

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова показала модный мастер-класс в своем Instagram, и на этот раз в фокусе оказалось сразу два тренда. 24-летняя модель учит, как стильно носить головные уборы и выглядеть на все сто даже зимой.

Молодая мама позирует в элегантном образе, выстроенном вокруг элегантного пальто затейливого кроя. Классический двубортный кейп разбавлен эффектной бахромой и цветом: деталь надета поверх наряда кофейного оттенка. Дополнил образ остромодный аксессуар уходящего года — объемный берет из кожи. Финальные штрихи — ювелирные акценты, которых уж точно много не бывает.

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Напомним, что об отношениях Анастасии Решетовой с рэпером Тимати публика узнала в 2014 году. Несколько лет их союз считали идеальным, однако, 2020-й стал проверкой на прочность, и вскоре после рождения сына Ратмира пара объявила о расставании. Не так давно модель объяснила причину, по которой отношения распадаются после появления детей. Подробнее читайте в материалах Passion.ru.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

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