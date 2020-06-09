Анастасия Макеева провела экскурсию по своей гардеробной: «Поясок к пояску, туфелька к туфельке»

Звездные гардеробные — отдельный мир, который хранит в себе бесчисленные костюмы для сцены, красной дорожки и повседневной жизни. Ранее мы рассказывали, что прячут в своих комнатах Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Хайди Клум и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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