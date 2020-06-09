Анастасия Макеева провела экскурсию по своей гардеробной: «Поясок к пояску, туфелька к туфельке»
Фото: Instagram @makeevan
Звезда рассказала, что вернулась с дачи в свою московскую квартиру, где ее встречали домашние питомцы и любимая гардеробная комната, в которой царит безупречный порядок. «Поясок к пояску, туфелька к туфельке, сумочка к сумочке — все по цветам разложила» — прокомментировала Макеева свое видео.
Полки с обувью и аксессуарами тянутся в буквальном смысле от пола до потолка. Туфли и босоножки на шпильке рассортированы по цветам, отдельно собраны кроссовки и кеды, на крючках красуются развешенные по оттенкам пояса и зонты. Под потолком и на стене — десятки дизайнерских сумок всех форм, размеров и расцветок. Отдельные полки отведены под одежду с множеством блузок, жакетов и других деталей гардероба.
Звездные гардеробные — отдельный мир, который хранит в себе бесчисленные костюмы для сцены, красной дорожки и повседневной жизни. Ранее мы рассказывали, что прячут в своих комнатах Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Хайди Клум и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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