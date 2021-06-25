Алсу вернула тренд на майки-«алкоголички»: 5 вариантов до 1500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alsou_a
Певица передала поклонникам привет из гримерки, и для работы выбрала простой, но стильный образ. Выстроен look вокруг рваных джинсов актуального силуэта и с высокой линией талии. Ставка на объем никогда не проигрывает: модель, будто позаимствованная у бойфренда, смотрится максимально соблазнительно на хрупкой талии.
В пару к дениму — обычная белая майка, которая в почти 40-градусную столичную жару отмечает свое триумфальное возвращение.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали пять бюджетных вариантов до 1500 рублей, которые точно пригодятся вам этим летом. Здесь — модели из фактурного трикотажа, хлопка, льна и тонкой вискозы.
Повышенное внимание в череде знойных будней — ко льну. Звездные аутфиты, а также три способа замиксовать вещи изо льна в нескучные образы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @alsou_a / Архивы пресс-служб
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