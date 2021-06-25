Алсу вернула тренд на майки-«алкоголички»: 5 вариантов до 1500 рублей

Певица передала поклонникам привет из гримерки, и для работы выбрала простой, но стильный образ. Выстроен look вокруг рваных джинсов актуального силуэта и с высокой линией талии. Ставка на объем никогда не проигрывает: модель, будто позаимствованная у бойфренда, смотрится максимально соблазнительно на хрупкой талии.

В пару к дениму — обычная белая майка, которая в почти 40-градусную столичную жару отмечает свое триумфальное возвращение.