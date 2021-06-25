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Алсу вернула тренд на майки-«алкоголички»: 5 вариантов до 1500 рублей

Чем проще, тем лучше — главный лозунг сезона, который усилил свое влияние в постковидном мире. Теперь выходить из зоны комфорта совсем не обязательно, и даже модно. Подтверждение тому — образы знаменитостей и инфлюенсеров, в которых правильная база занимает позицию номер один. Одну из ключевых ее составляющих мы увидели в новом аутфите Алсу, и уже берем на карандаш!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Певица передала поклонникам привет из гримерки, и для работы выбрала простой, но стильный образ. Выстроен look вокруг рваных джинсов актуального силуэта и с высокой линией талии. Ставка на объем никогда не проигрывает: модель, будто позаимствованная у бойфренда, смотрится максимально соблазнительно на хрупкой талии.

В пару к дениму — обычная белая майка, которая в почти 40-градусную столичную жару отмечает свое триумфальное возвращение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Майка H&M, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали пять бюджетных вариантов до 1500 рублей, которые точно пригодятся вам этим летом. Здесь — модели из фактурного трикотажа, хлопка, льна и тонкой вискозы.

Повышенное внимание в череде знойных будней — ко льну. Звездные аутфиты, а также три способа замиксовать вещи изо льна в нескучные образы ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @alsou_a / Архивы пресс-служб

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