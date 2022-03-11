Алеся Кафельникова и Хейли Бибер в латексных мини-платьях: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @aleko_n
Стилист модели поделился, как проходит подбор луков. Алеся позирует в узнаваемом мини-платье Versace из латекса цвета бирюзы — том самом, в котором по подиуму в Милане дефилировала Имаан Хаммам. Дополняют образ массивные туфли на запредельно высоких каблуках — изобретение Донателлы, которое разлетелось по гардеробам фэшиониста, как горячие пирожки.
Ранее платье примеряла главная модница Сети Хейли Бибер. Наряд настольно смелый, что Джастин с нее глаз не спускал. Модель подобрала сет из лаконичных украшений и знаменитый плетеный клатч-«пирожок» Bottega Veneta.
Выбирайте победительницу модного баттла!
Фото: Instagram @versace
Недавно мы обсуждали новый образ беременной Ники Хилтон, который она, по всей видимости, подсмотрела у Кейт Бекинсейл. Знаменитости оказались в одинаковых платьях — голосуйте за самую стильную!
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @aleko_n / @versace / @kafelnikova_a