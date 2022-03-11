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Алеся Кафельникова и Хейли Бибер в латексных мини-платьях: голосуйте, кто ярче

Донателла Версаче не на шутку увлеклась ультраяркими оттенками. Она же вернула головокружительные платформы в список модных трендов и разожгла неподдельные страсти вокруг туфель Medusa Aevitas, захвативших просторы соцсетей. Еще одним трофеем из актуальной коллекции бренда похвасталась Алеся Кафельникова. Голосуйте, кому он больше к лицу — ей или Хейли Болдуин-Бибер!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram @aleko_n

Стилист модели поделился, как проходит подбор луков. Алеся позирует в узнаваемом мини-платье Versace из латекса цвета бирюзы — том самом, в котором по подиуму в Милане дефилировала Имаан Хаммам. Дополняют образ массивные туфли на запредельно высоких каблуках — изобретение Донателлы, которое разлетелось по гардеробам фэшиониста, как горячие пирожки.

Ранее платье примеряла главная модница Сети Хейли Бибер. Наряд настольно смелый, что Джастин с нее глаз не спускал. Модель подобрала сет из лаконичных украшений и знаменитый плетеный клатч-«пирожок» Bottega Veneta.

Выбирайте победительницу модного баттла!

Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер

Фото: Instagram @versace

Недавно мы обсуждали новый образ беременной Ники Хилтон, который она, по всей видимости, подсмотрела у Кейт Бекинсейл. Знаменитости оказались в одинаковых платьях — голосуйте за самую стильную!

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @aleko_n / @versace / @kafelnikova_a

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