Алеся Кафельникова и Хейли Бибер в латексных мини-платьях: голосуйте, кто ярче

Стилист модели поделился, как проходит подбор луков. Алеся позирует в узнаваемом мини-платье Versace из латекса цвета бирюзы — том самом, в котором по подиуму в Милане дефилировала Имаан Хаммам. Дополняют образ массивные туфли на запредельно высоких каблуках — изобретение Донателлы, которое разлетелось по гардеробам фэшиониста, как горячие пирожки.

Ранее платье примеряла главная модница Сети Хейли Бибер. Наряд настольно смелый, что Джастин с нее глаз не спускал. Модель подобрала сет из лаконичных украшений и знаменитый плетеный клатч-«пирожок» Bottega Veneta.