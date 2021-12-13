Йоханссон и Уизерспун померились мини-платьями на премьере мультфильма «Зверопой-2»

В мировой прокат мультфильм «Зверопой-2» выйдет 22 декабря, в России его увидят на день позже. В США на премьере свою работу представил режиссер Гард Дженнингс, а поддержать его прибыли Риз Уизерспун с семьей, Скарлетт Йоханссон, Мэттью МакКонахи с супругой Камилой Алвес, Боно и многие другие известные персоны, подарившие свои голоса героям фильма.

Скарлетт Йоханссон на красной дорожке блистала в мини-платье с цветочным принтом. Актриса, несколько месяцев назад родившая второго ребенка, уже вернула себе былую идеальную форму, поэтому рискнула надеть облегающее платье с декольте.