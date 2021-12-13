Йоханссон и Уизерспун померились мини-платьями на премьере мультфильма «Зверопой-2»Голосуй, кому короткий наряд идет больше
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Фото: East News
В мировой прокат мультфильм «Зверопой-2» выйдет 22 декабря, в России его увидят на день позже. В США на премьере свою работу представил режиссер Гард Дженнингс, а поддержать его прибыли Риз Уизерспун с семьей, Скарлетт Йоханссон, Мэттью МакКонахи с супругой Камилой Алвес, Боно и многие другие известные персоны, подарившие свои голоса героям фильма.
Скарлетт Йоханссон на красной дорожке блистала в мини-платье с цветочным принтом. Актриса, несколько месяцев назад родившая второго ребенка, уже вернула себе былую идеальную форму, поэтому рискнула надеть облегающее платье с декольте.
Риз Уизерспун в кинотеатр пожаловала со всей семьей — мужем Джимом Тотом и детьми Авой, Диконом и Теннеси. Актриса также появилась на публике в экстремальном мини, а рядом со взрослой дочерью выглядела ее ровесницей.
Фото: East News
«Зверопой» вышел на экраны пять лет назад. Мультфильм стал хитом, и его создатели не отказались от шанса повторить успех. При бюджете в 75 млн долларов картина собрала в прокате 270,3 млн.
Продолжение мультфильма рассказывает о новой гениальной идее продюсера-коалы Бастера Муна о завоевании мира шоу-бизнеса. Сделать это нелегко, когда у тебя у самого лапки, а каждый из твоей команды — со своими особенностями. Но Бастер намерен завербовать легендарного и немного подзабытого рок-музыканта и запустить грандиозное шоу.
Фото: East News, youtube-канал IlluminationRus