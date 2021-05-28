Алена Водонаева пришла на премьеру в дерзком бра и костюме за 10 200 рублей

Телеведущая выбрала эффектную комбинацию из ультрамодных брюк палаццо цвета айвори и вторящего ему пиджака с соблазнительным декольте. Трендовая двойка от отечественного бренда обошлась звезде 10 200 рублей. Вместо топа — соблазнительное бра из прозрачного кружево, практически не оставившее места для фантазии. Акцентным дополнением стали кожаные перчатки Dior, а место самого необычного аксессуара заслуженно заняла трость, которая, по словам Алены, живет у нее уже восьмой год. Элегантность, граничащая с брутальностью — все в стиле Круэллы де Виль.