Александра Бортич разорвала на себе колготки на светском мероприятии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @bortich
Бортич появилась на красной дорожке в total blak на базе лаконичного платья-рубашки с эффектными драпировками. К нему добавила брутальные сапоги по мотивам вестерна, миниатюрную сумку с «хищным» принтом и асимметричные серьги.
На время Александра затерялась среди гостей неподалеку от бара, где разорвала на себе колготки. А затем вышла к фотографам в обновленном аутфите. Берите на заметку трюк, если коварный капрон подвел в самый неподходящий момент!
Макс Светский / Passion.ru
Макс Светский / Passion.ru
Звездных гостей в столичном кинотеатре «Художественный» было не счесть. Поздравить Светлану Ходченкову и режиссера Вету Гераськину с премьерой пришли Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым, Надежда Сысоева, Екатерина Варнава, Марина Кравец, Елена Летучая и многие другие. За событиями следил Passion.ru — подробности с фото ищите по ссылке.
Фото: Макс Светский (Passion.ru) / Instagram @bortich / Globallook