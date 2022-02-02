Александра Бортич разорвала на себе колготки на светском мероприятии

Бортич появилась на красной дорожке в total blak на базе лаконичного платья-рубашки с эффектными драпировками. К нему добавила брутальные сапоги по мотивам вестерна, миниатюрную сумку с «хищным» принтом и асимметричные серьги.

На время Александра затерялась среди гостей неподалеку от бара, где разорвала на себе колготки. А затем вышла к фотографам в обновленном аутфите. Берите на заметку трюк, если коварный капрон подвел в самый неподходящий момент!