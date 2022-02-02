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Александра Бортич разорвала на себе колготки на светском мероприятии

1 февраля светская Москва отмечала премьеру независимой киноленты «Другое имя» и поздравляла Светлану Ходченкову с главной ролью и дебютом в качестве продюсера. В числе гостей, увидевших фильм первыми, отметилась Александра Бортич. Актриса отвлеклась от будней мамы, надела дерзкое мини и пошла на свет вспышек фотокамер. А чтобы образ точно запомнился, поработала над ним прямо на мероприятии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александра Бортич

Фото: Instagram @bortich

Бортич появилась на красной дорожке в total blak на базе лаконичного платья-рубашки с эффектными драпировками. К нему добавила брутальные сапоги по мотивам вестерна, миниатюрную сумку с «хищным» принтом и асимметричные серьги.

На время Александра затерялась среди гостей неподалеку от бара, где разорвала на себе колготки. А затем вышла к фотографам в обновленном аутфите. Берите на заметку трюк, если коварный капрон подвел в самый неподходящий момент!

Александра Бортич

Макс Светский / Passion.ru

Александра Бортич

Макс Светский / Passion.ru

Звездных гостей в столичном кинотеатре «Художественный» было не счесть. Поздравить Светлану Ходченкову и режиссера Вету Гераськину с премьерой пришли Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым, Надежда Сысоева, Екатерина Варнава, Марина Кравец, Елена Летучая и многие другие. За событиями следил Passion.ru — подробности с фото ищите по ссылке.

Фото: Макс Светский (Passion.ru) / Instagram @bortich / Globallook

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