Александр Рогов показал самые желанные вещи женского гардероба весны-2022

Дизайнер и телеведущий Александр Рогов знает, как стилизовать образы, которые будут актуальны вне времени. В свежем влоге модный эксперт показал несколько ультрастильных женских вещей из старых коллекций, которые будут популярны в этом сезоне.

Одна из главных тенденций — вещи с «будуарным настроением». Сейчас стоит обратить внимание на женственные силуэты и необычные акцентные детали. Приталенные жакеты, эффектные корсеты и туфли с затейливыми каблуками — это те вещи, которые точно будут актуальны этой весной. Кроме того, атласные лацканы на жакетах и пиджаках также вернутся в этом сезоне.

Для того чтобы быть в тренде, не обязательно выбирать вещи только из последних новинок. Найти множество модных моделей можно и в аутлетах. В этом мы убедились на примере, приведенном дизайнером.