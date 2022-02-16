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Александр Рогов показал самые желанные вещи женского гардероба весны-2022

В новом выпуске своего YouTube-шоу «Шопинг Vlog» стилист Александр Рогов выбрал несколько вещей женского гардероба, которые будут наиболее актуальны и популярны этой весной. Разбираемся, на какие тенденции стоит обратить внимание.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Рогов

Фото: Instagram @alexandrrogov

Дизайнер и телеведущий Александр Рогов знает, как стилизовать образы, которые будут актуальны вне времени. В свежем влоге модный эксперт показал несколько ультрастильных женских вещей из старых коллекций, которые будут популярны в этом сезоне.

Одна из главных тенденций — вещи с «будуарным настроением». Сейчас стоит обратить внимание на женственные силуэты и необычные акцентные детали. Приталенные жакеты, эффектные корсеты и туфли с затейливыми каблуками — это те вещи, которые точно будут актуальны этой весной. Кроме того, атласные лацканы на жакетах и пиджаках также вернутся в этом сезоне.

Для того чтобы быть в тренде, не обязательно выбирать вещи только из последних новинок. Найти множество модных моделей можно и в аутлетах. В этом мы убедились на примере, приведенном дизайнером.

Кадр из шоу

Кадр из шоу

Фото: YouTube-шоу Александра Рогова «Шопинг Vlog»

То, что сейчас в моде женственные и манящие силуэты, подтверждает недавний наряд Лили Джеймс. Ранее мы обсуждали появление звезды в интригующем образе на премьере сериала «Пэм и Томми». Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @alexandrrogov

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