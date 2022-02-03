Акиньшина появилась на премьере в рубашке «бойфренда» и с сумкой за 156 000 рублей

Аутфиты в духе «только поднялась с постели» мы заимствуем у парижанок, которые смело могут отправиться в соседнюю boulangerie («булочную» — прим. ред.) без макияжа и в пижаме. Прием использовала и Оксана Акиньшина, которая появилась на красной дорожке в брюках расслабленного силуэта и бланковой рубашке oversize, будто позаимствованной у бойфренда. Дополнили образ лаконичные ботинки на невысоком каблуке и миниатюрная сумка Jodie от Bottega Veneta, на которую актриса потратила около 156 000 рублей.