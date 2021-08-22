Блогер Карина Нигай объяснила, почему после развода ее 5-летний сын живет у бабушки
Блогер Карина Нигай несколько месяцев назад развелась с супругом — бизнесменом Вадимом Семеновым. Пара была вместе 7 лет и успела обзавестись общим первенцем. К удивлению подписчиков после развода Нигай не стала скрывать, что поселила 5-летнего сына Кирилла, который остался с ней, у бабушки, и теперь живет отдельно от ребенка. Неудивительно, что на нее тут же обрушилась волна хейта.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ответить авторам возмущенных комментариев Карина Нигай решила публично. В YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» инстадива раскрыла причины своего решения.
«Если бы у меня был рядом человек, которого я люблю, и он бы мне предложил родить ребенка, я бы сказала «нет». Потому что сейчас четко понимаю, какая это ответственность, сколько это требует времени и сил, сколько ребенку нужно отдавать. Я бы поставила в приоритет работу. Но у меня уже есть ребенок, я его очень люблю и рада, что мой бывший муж в свое время настоял на том, чтобы он появился. Но работа — моя мечта. Да, я обустроила все так, чтобы было удобно исполнять эту мечту. Но я счастлива, и ребенок воспринимает меня как счастливую маму. Это раз. А второе — я единственный кормилец в семье. Мечта мечтой, а обеспечивать надо», — рассказала Карина Нигай в интервью Агате Муцениеце.
Блогер отметила, что ей важно, чтобы ребенок был окружен счастливыми, психически здоровыми людьми. И привела в пример свою соседку, которая бросила ради воспитания ребенка работу, но теперь сожалеет о нереализованности и ощущает себя домработницей.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram