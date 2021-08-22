Блогер Карина Нигай объяснила, почему после развода ее 5-летний сын живет у бабушки

«Если бы у меня был рядом человек, которого я люблю, и он бы мне предложил родить ребенка, я бы сказала «нет». Потому что сейчас четко понимаю, какая это ответственность, сколько это требует времени и сил, сколько ребенку нужно отдавать. Я бы поставила в приоритет работу. Но у меня уже есть ребенок, я его очень люблю и рада, что мой бывший муж в свое время настоял на том, чтобы он появился. Но работа — моя мечта. Да, я обустроила все так, чтобы было удобно исполнять эту мечту. Но я счастлива, и ребенок воспринимает меня как счастливую маму. Это раз. А второе — я единственный кормилец в семье. Мечта мечтой, а обеспечивать надо», — рассказала Карина Нигай в интервью Агате Муцениеце.

Блогер отметила, что ей важно, чтобы ребенок был окружен счастливыми, психически здоровыми людьми. И привела в пример свою соседку, которая бросила ради воспитания ребенка работу, но теперь сожалеет о нереализованности и ощущает себя домработницей.