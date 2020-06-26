Агата Муцениеце в неоновом топе и легинсах с градиентом показала, как стильно одеться на пробежку
Фото: Instagram @agataagata
В новой публикации в Instagram Муцениеце показала, как подобрать стильный образ для тренировки. Модный физкульт-привет перед пробежкой в парке звезда передала при помощи броских неоновых оттенков. На селфи звезда позирует в спортивном топе цвета мокрого асфальта с флуоресцентными розовыми вставками. С ним зарифмованы легинсы с эффектом градиента, в котором дымчатый оттенок переходит в конфетный розовый. Соединила тандем крошечная поясная сумка неонового розового цвета, будто разрисованная фломастерами, а завершили — светло-серые кроссовки для бега.
Актриса поделилась отличным настроением, даже пританцовывала и пела песни в Stories. По всей видимости, страсти после развода с супругом, который официально вступил в силу 15 июня 2020 года, поутихли. Напоминаем, что в браке звездная пара состояла с 2011 года. Известно, что расставание и раздел имущества прошел мирно. Сам Павел Прилучный времени зря не терял: в Сети уже появились слухи о его романе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
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