Агата Муцениеце в неоновом топе и легинсах с градиентом показала, как стильно одеться на пробежку

Актриса поделилась отличным настроением, даже пританцовывала и пела песни в Stories. По всей видимости, страсти после развода с супругом, который официально вступил в силу 15 июня 2020 года, поутихли. Напоминаем, что в браке звездная пара состояла с 2011 года. Известно, что расставание и раздел имущества прошел мирно. Сам Павел Прилучный времени зря не терял: в Сети уже появились слухи о его романе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Агаты Муцениеце

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