Агата Муцениеце в джинсовке бойфренда и шортах нескромной длины показала стильный total look из денима
Фото: Instagram @agataagata
Муцениеце активно занимается спортом и регулярно публикует забавные видео с пробежек на свежем воздухе. Результат не заставил себя ждать — фигура звезды в коротких шортах и облегающих платьях выглядит безупречно. На одном из свежих снимков актриса позирует в джинсовом монолуке из светло-голубых шорт с завышенной талией и нарочито небрежной бахромой и гиперобъемной джинсовке в классическом оттенке индиго. Контрастная вышивка на куртке перекликается ярким вместительным шоппером салатного цвета. Соединила джинсовый тандем базовая белая футболка, а стильным завершением стали темные солнцезащитные очки. Кокетливых шорт, по всей видимости, в коллекции Агаты предостаточно, и сидят они на фигуре модели всегда выигрышно.
Образ, выстроенный на контрастных оттенках денима, выглядит стильно и органично вписывается в график звезды. Ранее Агата Муцениеце уже демонстрировала фигуру в мини-шортах, а мы пытались определить, на ком они сидят лучше — на ней или звезде «Содержанок» Сабине Ахмедовой. Сделайте свои ставки в модной битве на Passion.ru!
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
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