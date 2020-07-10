Агата Муцениеце в джинсовке бойфренда и шортах нескромной длины показала стильный total look из денима

Образ, выстроенный на контрастных оттенках денима, выглядит стильно и органично вписывается в график звезды. Ранее Агата Муцениеце уже демонстрировала фигуру в мини-шортах, а мы пытались определить, на ком они сидят лучше — на ней или звезде «Содержанок» Сабине Ахмедовой. Сделайте свои ставки в модной битве на Passion.ru!

Фото: Instagram Агаты Муцениеце

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!