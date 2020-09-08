Агата Муцениеце блеснула в облегающих брюках и забавном джемпере с кроликами
Фото: Instagram @agataagata
Погода капризничает, и Агата решила разбавить ее серое настроение «детским» принтом, мотив которого будто позаимствован из мультфильмов. Экс-супруга Павла Прилучного блеснула в мягком и теплом джемпере oversize молочно-белого оттенка, на котором красуются два кролика. Замиксована уютная деталь с облегающими черными скинни-брюками, которые подчеркнули фигуру звезды. Дополнил джемпер шелковый платок, завязанный на шее и рюкзак цвета шоколада. Финальный штрих – крупные солнцезащитные очки, которые скрывали отсутствие мейкапа по дороге на съемочную площадку.
Муцениеце регулярно рассказывает о своих буднях в социальных сетях, а иногда и делится личным. До сих пор не утихает обсуждение ее громкого развода с Павлом Прилучным, и актриса периодически комментирует прошлое. Недавно Агата рассказала, как изменилась ее жизнь после развода – подробности читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @agataagata
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