Агата Муцениеце блеснула в облегающих брюках и забавном джемпере с кроликами

Муцениеце регулярно рассказывает о своих буднях в социальных сетях, а иногда и делится личным. До сих пор не утихает обсуждение ее громкого развода с Павлом Прилучным, и актриса периодически комментирует прошлое. Недавно Агата рассказала, как изменилась ее жизнь после развода – подробности читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @agataagata

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