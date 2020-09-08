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Агата Муцениеце блеснула в облегающих брюках и забавном джемпере с кроликами

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Агата Муцениеце в джемпере с забавными кроликами

Фото: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце актриса продолжает делиться «лифтолуками» в своем Instagram, и на этот раз актриса вышла навстречу хмурому столичному дню в забавном джемпере. Рассказываем, как 31-летняя звезда кино составляет расслабленные образы на каждый день.

Погода капризничает, и Агата решила разбавить ее серое настроение «детским» принтом, мотив которого будто позаимствован из мультфильмов. Экс-супруга Павла Прилучного блеснула в мягком и теплом джемпере oversize молочно-белого оттенка, на котором красуются два кролика. Замиксована уютная деталь с облегающими черными скинни-брюками, которые подчеркнули фигуру звезды. Дополнил джемпер шелковый платок, завязанный на шее и рюкзак цвета шоколада. Финальный штрих – крупные солнцезащитные очки, которые скрывали отсутствие мейкапа по дороге на съемочную площадку.

Муцениеце регулярно рассказывает о своих буднях в социальных сетях, а иногда и делится личным. До сих пор не утихает обсуждение ее громкого развода с Павлом Прилучным, и актриса периодически комментирует прошлое. Недавно Агата рассказала, как изменилась ее жизнь после развода – подробности читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @agataagata

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