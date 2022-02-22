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А вам слабо? Хайди Клум сыграла партию в теннис на высоких каблуках

Кажется, что Хайди Клум может все. Даже заниматься спортом на каблуках. Супермодель появилась на теннисном корте в очень нестандартном наряде. Для игры в теннис телеведущая выбрала совсем не спортивный образ, включая сапоги на каблуке. Смотрим и обсуждаем новый наряд звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Eastnews

Топ-модель и телеведущая Хайди Клум уверена, что заниматься спортом можно и без спортивного костюма. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с другом играет в теннис. Для игры знаменитость выбрала повседневный, но не совсем подходящий для спорта образ. В коротком ролике супермодель задорно прыгает на каблуках и бегает по теннисному корту.

Хайди надела светло-голубые джинсы с акцентными деталями, а поверх накинула тренч песочного оттенка. Образ завершают сапоги цвета карамели на каблуке, солнцезащитные очки и, конечно же, теннисная ракетка.

Хайди Клум — одна из самых стильных моделей мира. Звезда умеет подбирать эффектные и не менее модные образы. Ранее мы обсуждали появление супермодели в необычном платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum

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