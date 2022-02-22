А вам слабо? Хайди Клум сыграла партию в теннис на высоких каблуках

Топ-модель и телеведущая Хайди Клум уверена, что заниматься спортом можно и без спортивного костюма. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с другом играет в теннис. Для игры знаменитость выбрала повседневный, но не совсем подходящий для спорта образ. В коротком ролике супермодель задорно прыгает на каблуках и бегает по теннисному корту.

Хайди надела светло-голубые джинсы с акцентными деталями, а поверх накинула тренч песочного оттенка. Образ завершают сапоги цвета карамели на каблуке, солнцезащитные очки и, конечно же, теннисная ракетка.