А вам слабо? Хайди Клум сыграла партию в теннис на высоких каблуках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Топ-модель и телеведущая Хайди Клум уверена, что заниматься спортом можно и без спортивного костюма. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с другом играет в теннис. Для игры знаменитость выбрала повседневный, но не совсем подходящий для спорта образ. В коротком ролике супермодель задорно прыгает на каблуках и бегает по теннисному корту.
Хайди надела светло-голубые джинсы с акцентными деталями, а поверх накинула тренч песочного оттенка. Образ завершают сапоги цвета карамели на каблуке, солнцезащитные очки и, конечно же, теннисная ракетка.
Хайди Клум — одна из самых стильных моделей мира. Звезда умеет подбирать эффектные и не менее модные образы. Ранее мы обсуждали появление супермодели в необычном платье со шлейфом-«рыбкой» и декольте из заячьих ушей. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum