Вечно молодая: 75-летняя Шер появилась в алом бархате и колготках в сеточку

Шер подчеркнула, что у нее есть собственный стиль, но она не уделяет ему много внимания. Для фотосессии певица примерила несколько образов, которые олицетворяют ее любовь к медитации и духовным практикам. Звезда позирует на деревянном троне в окружении зелени и в обнимку с котом. На ней туника из алого бархата, колготки в сеточку (ведь это Шер) и пара слипперов Ugg, которые и стали главными героями этой истории. Второй образ — с классическими черными уггами, которые балансируют буйство красок, принтов и стейтмент-украшений.