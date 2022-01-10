passion.ru
1 мин.

Вечно молодая: 75-летняя Шер появилась в алом бархате и колготках в сеточку

Годы идут, а Шер все та же — будто нашла эликсир вечной молодости. Не так давно 75-летняя певица и филантроп стала лицом модного бренда обуви и в рамках рекламной кампании рассказала о своем отношении к стилю. В съемке звезда была сама собой: с буйными локонами, в образах в лучших традициях богемного шика и с котом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Шер

Фото: Пресс-служба

Шер подчеркнула, что у нее есть собственный стиль, но она не уделяет ему много внимания. Для фотосессии певица примерила несколько образов, которые олицетворяют ее любовь к медитации и духовным практикам. Звезда позирует на деревянном троне в окружении зелени и в обнимку с котом. На ней туника из алого бархата, колготки в сеточку (ведь это Шер) и пара слипперов Ugg, которые и стали главными героями этой истории. Второй образ — с классическими черными уггами, которые балансируют буйство красок, принтов и стейтмент-украшений.

Шер

Шер

Фото: Пресс-служба

Уютные валенки из овчины и дутики самых монструозных силуэтов заняли места фаворитов в топе зимних трендов. Первые модницы носят их и на вечеринки apres-ski в горах, и в город. Где купить идеальную пару и как ее носить — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / пресс-служба

Новости партнеров
О чем говорят