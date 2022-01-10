Вечно молодая: 75-летняя Шер появилась в алом бархате и колготках в сеточку
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Фото: Пресс-служба
Шер подчеркнула, что у нее есть собственный стиль, но она не уделяет ему много внимания. Для фотосессии певица примерила несколько образов, которые олицетворяют ее любовь к медитации и духовным практикам. Звезда позирует на деревянном троне в окружении зелени и в обнимку с котом. На ней туника из алого бархата, колготки в сеточку (ведь это Шер) и пара слипперов Ugg, которые и стали главными героями этой истории. Второй образ — с классическими черными уггами, которые балансируют буйство красок, принтов и стейтмент-украшений.
Фото: Пресс-служба
Уютные валенки из овчины и дутики самых монструозных силуэтов заняли места фаворитов в топе зимних трендов. Первые модницы носят их и на вечеринки apres-ski в горах, и в город. Где купить идеальную пару и как ее носить — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / пресс-служба