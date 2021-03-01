69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме

Одежда «Душегрея» — новый взгляд на уже известные сюжеты. Здесь классика встречается со свежими идеями, ультраяркими цветами и принтами по мотивам «Алисы в Стране чудес». Дутые пальто длины макси, куртки и свободные платья-рубашки дополнили забавные фламинго, улыбка Чеширского Кота, карманные часы, сводившие с ума Белого Кролика.

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