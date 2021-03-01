69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме
Фото: Пресс-служба
Локацию наполнила сказочная атмосфера, а коллекция напрямую процитировала творчество Льюиса Кэрролла. В показе приняли участие Анастасия Макеева, Анна Куркова, Екатерина Директоренко, Светлана Кулакова и многие другие. А поздравить с дебютом можно Ирину Алферову и Анну Ардову, которые вышли на подиум впервые за долгие годы карьеры в кино и театре.
Фото: Пресс-служба
Одежда «Душегрея» — новый взгляд на уже известные сюжеты. Здесь классика встречается со свежими идеями, ультраяркими цветами и принтами по мотивам «Алисы в Стране чудес». Дутые пальто длины макси, куртки и свободные платья-рубашки дополнили забавные фламинго, улыбка Чеширского Кота, карманные часы, сводившие с ума Белого Кролика.
28 февраля в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус — 2021». Модный гид по самым ярким нарядам знаменитостей ищите на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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