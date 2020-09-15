67-летняя Понаровская похвасталась осиной талией в платье цвета неба
Фото: Instagram @irinaponarovskaya
Понаровская позирует в вечернем макси-платье со шлейфом насыщенного небесного оттенка. Крой по мотивам деконструктивизма сформировал четко очерченный силуэт и поставил акцент на стройной фигуре звезды. Ирина блеснула осиной талией, которую выделили асимметричные детали, а открытая линия плеч сделала образ дерзким и соблазнительным. Футуристичный наряд отлично сочетается с имиджем артистки: стильная стрижка и дымчатый мейкап гармонично дополняют его.
Поклонники Понаровской осыпали любимую певицу теплыми словами. «Это просто фантастически красиво!», «Шикарно выглядите, Ирина Витальевна!», «Настолько эффектна — глаз не оторвать», «Леди Совершенство», «Стильная и неподражаемая», «Умопомрачительный образ», «Богиня стиля!» — пишут в комментариях.
Всегда ли стиль Ирины Понаровской был таким ярким? Passion.ru вспомнил самые яркие образы и выступления звезды — подробности по ссылке.
Фото: Instagram @irinaponarovskaya
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