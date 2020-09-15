67-летняя Понаровская похвасталась осиной талией в платье цвета неба

Понаровская позирует в вечернем макси-платье со шлейфом насыщенного небесного оттенка. Крой по мотивам деконструктивизма сформировал четко очерченный силуэт и поставил акцент на стройной фигуре звезды. Ирина блеснула осиной талией, которую выделили асимметричные детали, а открытая линия плеч сделала образ дерзким и соблазнительным. Футуристичный наряд отлично сочетается с имиджем артистки: стильная стрижка и дымчатый мейкап гармонично дополняют его.