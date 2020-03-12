Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и творчество иконы стиля 80-х Ирины Понаровской

Одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса Ирине Понаровской 12 марта исполнилось 67 лет. Недавно она снова вернулась на сцену, в соцсети и покорила поклонников стильным образом, заявив, что пока не собирается на заслуженных отдых. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись ее внешность, стиль и творчество.