Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и творчество иконы стиля 80-х Ирины Понаровской
Одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса Ирине Понаровской 12 марта исполнилось 67 лет. Недавно она снова вернулась на сцену, в соцсети и покорила поклонников стильным образом, заявив, что пока не собирается на заслуженных отдых. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись ее внешность, стиль и творчество.
Фото: instagram
Видео: Анна Егорова
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