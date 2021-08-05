65-летняя Джина Дэвис выгуляла платье в горошек и похвасталась точеным телом

Оскароносная актриса выбрала лаконичное миди-платье на запах — черное в контрастный белый горошек. V-образный вырез и акцент на талии безупречно оформили силуэт и подчеркнули точеную фигуру звезды. Дополнили наряд туфли затейливого дизайна по мотивам Мэри Джейн и миниатюрная сумка-тоут из кремовой кожи крокодила. Финальный штрих — лаконичное, едва заметное колье, венчающее зону декольте.

Не так давно публику порадовал выход Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на премьеру фильма «Главный герой». Событие и правда значимое: на фоне пандемии многодетные родители пребывали в светском затворничестве целый год, и теперь снова целуются перед объективами фотографов. Подробности с фото — на Passion.ru.