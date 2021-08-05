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65-летняя Джина Дэвис выгуляла платье в горошек и похвасталась точеным телом

65-летняя звезда «Битлджус» Джина Дэвис появилась на красной дорожке кинофестиваля в Бентонвилле. Актриса в буквальном смысле сияла — точеной фигурой и элегантным нарядом. В возраст Дэвис трудно поверить — в ее случае годы остаются ни с чем. Разбираем эффектный аутфит, а заодно учимся носить винтажный горошек!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джина Дэвис

Фото: Eastnews

Оскароносная актриса выбрала лаконичное миди-платье на запах — черное в контрастный белый горошек. V-образный вырез и акцент на талии безупречно оформили силуэт и подчеркнули точеную фигуру звезды. Дополнили наряд туфли затейливого дизайна по мотивам Мэри Джейн и миниатюрная сумка-тоут из кремовой кожи крокодила. Финальный штрих — лаконичное, едва заметное колье, венчающее зону декольте.

Не так давно публику порадовал выход Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на премьеру фильма «Главный герой». Событие и правда значимое: на фоне пандемии многодетные родители пребывали в светском затворничестве целый год, и теперь снова целуются перед объективами фотографов. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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