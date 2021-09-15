63-летняя Шэрон Стоун выгуляла «дикое» платье-футляр за 135 500 рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
63-летняя актриса снова сделала ставку на произведения Доменико Дольче и Стефана Габбана. В актуальной коллекции осень-зима 2021/22 Стоун присмотрела ультраяркое желтое платье-футляр с хищным леопардовым принтом — и тут же выгуляла его при первом удачном случае. Одно можно сказать точно: корсет плюс дерзкое бюстье — всегда беспроигрышная формула. Кстати, стоимость наряда из линейки Ready-to-Wear — 135 500 рублей.
Дополнило образ классическое черное пальто, накинутое на плечи, пара лаконичных лодочек на высоких шпильках. Внимание звезда уделила и аксессуарам — лакированной микросумке и акцентным серьгам-крестам — все от Dolce & Gabbana, конечно же.
Фото: Dpa
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Фото: Dpa