62-летняя Марина Юдашкина показала, как обыграть короткое черное платье

Уже не первый год поклонники переживают за здоровье Валентина Юдашкина. Кутюрье борется с онкологическим заболеванием, и его супруга Марина активно поддерживает его. Недавно стало известно, что супруги уехали отдыхать в город Плес — на фото с отпуска модельер отлично выглядит и счастливо улыбается. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @marinayudashkina

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