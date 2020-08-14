62-летняя Марина Юдашкина показала, как обыграть короткое черное платье
Фото: Instagram @marinayudashkina
Юдашкина позирует в многослойном платье-комбинации с полупрозрачными шифоновыми оборками. Скромный вырез наряда компенсирован короткой длиной, открывшей во всей красе бесконечные ноги светской львицы. Закрепили «вау-эффект» лаконичные босоножки на тонких ремешках и высоких каблуках. Дополнил вечерний образ миниатюрный клатч-минодьер с золотистой фурнитурой и акцентное колье с подвеской в виде массивного черного креста. Фолловеры не скрывали эмоций и осыпали Марину комплиментами. «Шикарная женщина!», «Как всегда элегантна и с улыбкой», «Икона стиля», «Очень красивая женщина! И такая стройная, просто прелесть», «Воплощение элегантности и красоты» — пишут в комментариях.
Уже не первый год поклонники переживают за здоровье Валентина Юдашкина. Кутюрье борется с онкологическим заболеванием, и его супруга Марина активно поддерживает его. Недавно стало известно, что супруги уехали отдыхать в город Плес — на фото с отпуска модельер отлично выглядит и счастливо улыбается. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @marinayudashkina
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