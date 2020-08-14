passion.ru

62-летняя Марина Юдашкина показала, как обыграть короткое черное платье

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Марина Юдашкина восхитила поклонников стройными ногами в маленьком черном платье

Фото: Instagram @marinayudashkina

Марина Юдашкина блеснула в элегантном коктейльном образе и не оставила равнодушным ни одного поклонника. 62-летняя супруга знаменитого российского кутюрье показала, как обыграть маленькое платье, а заодно — похвасталась роскошной фигурой.

Юдашкина позирует в многослойном платье-комбинации с полупрозрачными шифоновыми оборками. Скромный вырез наряда компенсирован короткой длиной, открывшей во всей красе бесконечные ноги светской львицы. Закрепили «вау-эффект» лаконичные босоножки на тонких ремешках и высоких каблуках. Дополнил вечерний образ миниатюрный клатч-минодьер с золотистой фурнитурой и акцентное колье с подвеской в виде массивного черного креста. Фолловеры не скрывали эмоций и осыпали Марину комплиментами. «Шикарная женщина!», «Как всегда элегантна и с улыбкой», «Икона стиля», «Очень красивая женщина! И такая стройная, просто прелесть», «Воплощение элегантности и красоты» — пишут в комментариях.

Уже не первый год поклонники переживают за здоровье Валентина Юдашкина. Кутюрье борется с онкологическим заболеванием, и его супруга Марина активно поддерживает его. Недавно стало известно, что супруги уехали отдыхать в город Плес — на фото с отпуска модельер отлично выглядит и счастливо улыбается. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @marinayudashkina

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!