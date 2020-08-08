Жена Юдашкина показала новые фото больного раком мужа: первое появление после долгого перерыва

Супруга модельера Марина поддерживает мужа в борьбе с болезнью и решила показать поклонникам художника - переживать не нужно. Супружеская чета вместе с друзьями уехала в Плес, где собирается посетить святые места и местные достопримечательности. Пара приехала в древний русский город из другого исторического места - Костромы, где Юдашкины катались на теплоходе и побывали в Свято-Троицкиом Ипатьевском монастыре. На снимках Валентин широко улыбается, гуляет по улицам городка на Волге и завтракает в хорошей компании.