Жена Юдашкина показала новые фото больного раком мужа: первое появление после долгого перерыва
Фото: Instagram/ @marinayudashkina
Поклонники Валентина Юдашкина в последнее время переживают за кумира все больше. Известный модельер стал реже появляться на снимках в Инстаграм, а в своем профиле выкладывает в основном старые снимки. Кутюрье страдает от онкологии, и подписчики очень переживают за здоровье Валентина.
Супруга модельера Марина поддерживает мужа в борьбе с болезнью и решила показать поклонникам художника - переживать не нужно. Супружеская чета вместе с друзьями уехала в Плес, где собирается посетить святые места и местные достопримечательности. Пара приехала в древний русский город из другого исторического места - Костромы, где Юдашкины катались на теплоходе и побывали в Свято-Троицкиом Ипатьевском монастыре. На снимках Валентин широко улыбается, гуляет по улицам городка на Волге и завтракает в хорошей компании.
Марина Юдашкина — жена известного модельера Валентина Юдашкина. Она всегда была рядом с супругой и помогла ему создать свой модный дом, которым сегодня и руководит. В 1990-м родилась единственная дочь пары Галина, которая сейчас замужем за бизнесменом Петром Максаковым. Они подарили Марине и Валентину внуков Анатолия и Аркадия. В 2016 году супругу Марины диагностировали рак пищевода. Жена модельера поддерживает мужа в борьбе с онкологией.
Фото и видео: Instagram/@marinayudashkina
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