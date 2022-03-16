61-летняя Джулианна Мур похвасталась завидной фигурой в силуэтном платье
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Фото: Globallook
61-летняя Джулианна Мур — сама элегантность. Актриса вышла на фотоколл в силуэтном платье Valentino с открытыми плечами, подчеркнутыми мягкими драпировками. Нежный оттенок пломбира, удачно подобранный для звезды стилистом Кейт Янг, — лайфхак для запоминания. Если вы не выспались — наденьте освежающие светлые тона ближе к лицу (но консилер никто не отменял).
Дополнили минималистичный образ босоножки Gianvito Rossi цвета металлик, вынудившие Джулианну балансировать на большой высоте, и акцентные украшения — массивное кольцо и затейливые стейтмент-серьги.
Фото: Globallook
Не так давно в Лос-Анджелесе состоялось вручение Critics Choice Awards, на котором присутствовали буквально все. Холли Берри хвасталась обновленным имиджем, Мэнди Мур демонстрировала смелое декольте, а Кристен Стюарт выгуливала «голое» платье в духе девяностых. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook