61-летняя Джулианна Мур похвасталась завидной фигурой в силуэтном платье

61-летняя Джулианна Мур — сама элегантность. Актриса вышла на фотоколл в силуэтном платье Valentino с открытыми плечами, подчеркнутыми мягкими драпировками. Нежный оттенок пломбира, удачно подобранный для звезды стилистом Кейт Янг, — лайфхак для запоминания. Если вы не выспались — наденьте освежающие светлые тона ближе к лицу (но консилер никто не отменял).

Дополнили минималистичный образ босоножки Gianvito Rossi цвета металлик, вынудившие Джулианну балансировать на большой высоте, и акцентные украшения — массивное кольцо и затейливые стейтмент-серьги.