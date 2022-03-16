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61-летняя Джулианна Мур похвасталась завидной фигурой в силуэтном платье

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии National Board of Review. Фотографам позировал Уилл Смит, который в последнее время не пропускает ни одного светского мероприятия, Брэдли Купер появился в гордом одиночестве, а Джулианна Мур стала настоящей звездой вечера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джулианна Мур

Фото: Globallook

61-летняя Джулианна Мур — сама элегантность. Актриса вышла на фотоколл в силуэтном платье Valentino с открытыми плечами, подчеркнутыми мягкими драпировками. Нежный оттенок пломбира, удачно подобранный для звезды стилистом Кейт Янг, — лайфхак для запоминания. Если вы не выспались — наденьте освежающие светлые тона ближе к лицу (но консилер никто не отменял).

Дополнили минималистичный образ босоножки Gianvito Rossi цвета металлик, вынудившие Джулианну балансировать на большой высоте, и акцентные украшения — массивное кольцо и затейливые стейтмент-серьги.

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Фото: Globallook

Не так давно в Лос-Анджелесе состоялось вручение Critics Choice Awards, на котором присутствовали буквально все. Холли Берри хвасталась обновленным имиджем, Мэнди Мур демонстрировала смелое декольте, а Кристен Стюарт выгуливала «голое» платье в духе девяностых. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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