6-летняя дочь Пугачевой и Галкина умилила Сеть дефиле в кожаной косухе

Видео с демонстрацией стильного аутфита опубликовал в своем Instagram Максим Галкин. «Наша красавица в модном прикиде от своей подружки» — прокомментировал свою публикацию артист. Лиза дефилирует в интерьерах дома, нарядившись в базовую белую футболку и клетчатые брюки-кюлоты. Look девочки дополнила черная кожаная косуха и ярко-синие мокасины.