6-летняя дочь Пугачевой и Галкина умилила Сеть дефиле в кожаной косухе
Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
6-летняя Лиза Галкина умилила родителей и поклонников звездной пары домашним дефиле. Дочь Примадонны похвасталась модным образом с кожаной косухой.
Видео с демонстрацией стильного аутфита опубликовал в своем Instagram Максим Галкин. «Наша красавица в модном прикиде от своей подружки» — прокомментировал свою публикацию артист. Лиза дефилирует в интерьерах дома, нарядившись в базовую белую футболку и клетчатые брюки-кюлоты. Look девочки дополнила черная кожаная косуха и ярко-синие мокасины.
Видео: Instagram
Ранее мы рассказывали, как совместное семейное фото Аллы Пугачевой и Лизы поразило Сеть неимоверным сходством. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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