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54-летняя Карла Бруни-Саркози похвасталась завидным прессом в микротопе

Креативный директор модного Дома Balmain Оливье Рустен не перестает совершать оммаж легендам девяностых. Его музы Карли Бруни и Наоми Кэмпбелл представляли коллекцию на парижском подиуме в сентябре прошлого года, а теперь стали героинями новой рекламной кампании. Впрочем, мадам Бруни-Саркози в последнее время так часто мелькает на публике, что вот-вот достигнет второй волны громкой популярности.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Карла Бруни-Саркози

Фото: Dpa

В съемке Карла примеряла трофеи из новой коллекции. В ход пошло экстремально дерзкое черное платье с рискованным декольте и длиной мини, а затем микротоп и брюки ультранизкой посадки, которые открыли завидный пресс (напомним, супермодели 54 года).

Героиней новой рекламной кампании также стала Наоми Кэмпбелл, которая похвасталась точеной фигурой и осиной талией в силуэтном платье цвета жгучего перца. Ее образ дополнили монструозные босоножки в тон, которые, кажется, претендуют на место в топе трендов лета.

Не так давно Карла Бруни и Хайди Клум померились стройностью в ультрамини. Топ-модели задали тренд: носить объемный свитер вместо платья и миксовать его с высокими шпильками. Голосуйте за победительницу в номинации «Самые длинные ноги» в материале Passion.ru!

Фото: Dpa / GettyImages / Instagram @carlabruniofficial

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