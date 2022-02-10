54-летняя Карла Бруни-Саркози похвасталась завидным прессом в микротопе

В съемке Карла примеряла трофеи из новой коллекции. В ход пошло экстремально дерзкое черное платье с рискованным декольте и длиной мини, а затем микротоп и брюки ультранизкой посадки, которые открыли завидный пресс (напомним, супермодели 54 года).

Героиней новой рекламной кампании также стала Наоми Кэмпбелл, которая похвасталась точеной фигурой и осиной талией в силуэтном платье цвета жгучего перца. Ее образ дополнили монструозные босоножки в тон, которые, кажется, претендуют на место в топе трендов лета.