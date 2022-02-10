54-летняя Карла Бруни-Саркози похвасталась завидным прессом в микротопе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
В съемке Карла примеряла трофеи из новой коллекции. В ход пошло экстремально дерзкое черное платье с рискованным декольте и длиной мини, а затем микротоп и брюки ультранизкой посадки, которые открыли завидный пресс (напомним, супермодели 54 года).
Героиней новой рекламной кампании также стала Наоми Кэмпбелл, которая похвасталась точеной фигурой и осиной талией в силуэтном платье цвета жгучего перца. Ее образ дополнили монструозные босоножки в тон, которые, кажется, претендуют на место в топе трендов лета.
Не так давно Карла Бруни и Хайди Клум померились стройностью в ультрамини. Топ-модели задали тренд: носить объемный свитер вместо платья и миксовать его с высокими шпильками. Голосуйте за победительницу в номинации «Самые длинные ноги» в материале Passion.ru!
Фото: Dpa / GettyImages / Instagram @carlabruniofficial