51-летняя Холли Берри показала шикарный бюст в смелом декольте

51-летней звезде, которая воспитывает двоих детей, Налу и Масео (последнего она родила, когда ей было 47 лет), удается сохранить идеальную фигуру благодаря специальной диете, которую она соблюдает из-за болезни: у актрисы диабет, и она просто не может есть сладкое.

Фото: globallookpress, instagram