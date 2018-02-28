51-летняя Холли Берри показала шикарный бюст в смелом декольте
Актриса Холли Берри восхитила идеальной фигурой и эффектным нарядом.
Известная актриса Холли Берри нередко демонстрирует свою идеальную грудь, надевая декольтированные платья на торжественные мероприятия. На этот раз, готовясь к ежегодному ужину Icon Mann, который проходит в преддверии церемонии «Оскар», она выбрала рискованное сочетание декольте и мини, надев экстравагантное серебристое платье Elenareva.
Звезда отлично повеселилась, произведя неизгладимое впечатление на гостей вечеринки.
51-летней звезде, которая воспитывает двоих детей, Налу и Масео (последнего она родила, когда ей было 47 лет), удается сохранить идеальную фигуру благодаря специальной диете, которую она соблюдает из-за болезни: у актрисы диабет, и она просто не может есть сладкое.
Фото: globallookpress, instagram
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