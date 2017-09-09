Накануне в рамках международного кинофестиваля в Торонто состоялась премьера фильма «Кинги» режиссера Дениз Гамзе Эргювен.

Представить картину канадским зрителям приехала исполнительница главной роли Холли Берри. Для выхода в свет 51-летняя актриса выбрала очень смелый наряд, чем привлекла к себе всеобщее внимание. Холли надела черные брюки-клеш и прозрачный топ с цветочной вышивкой и очень глубоким декольте, во все красе продемонстрировав аппетитный бюст.

Как уже неоднократно признавалась актриса, секрет ее безупречной фигуры в активном занятии спортом. Так, Берри ежедневно устраивает 45-минутную тренировку, которая включает бег, прыжки на скакалке, приседания, отжимания и многое другое. Кроме того, Холли предпочитает дробное питание. Она ест пять раз в день небольшими порциями, предпочитая овощи и богатые белками блюда.