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50-летняя Алена Хмельницкая устроила зажигательные танцы в летящем платье

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Алена Хмельницкая

Фото: Instagram @alxmel

12 января Алена Хмельницкая отметила 50-й юбилей, во что до сих пор не верят ее поклонники. Актриса выглядит сногсшибательно и собирает множество комплиментов в Сети. Особенно под последним видео в Instagram, на котором звезда устроила зажигательные танцы на фоне морских пейзажей.

Хмельницкая грациозно отплясывает и кокетливо посылает воздушные поцелуи в камеру. На ней — летящее полупрозрачное платье с рукавами-«колокольчиками», эффектно развевающимися на ветру. Расслабленный наряд с декольте дополняет тонкий пояс на талии — точеной фигурой актрисе определенно стоит хвастаться как можно чаще. Завершают образ островной нимфы серьги до плеч и массивные многоярусные браслеты.

Алена Хмельницкая / Instagram @alxmel

Поклонники осыпали любимую актрису комплиментами. «Вы прекрасны, Алена», «Зажигалочка!», «Очаровательная», «Искрящаяся, счастливая, классная», «Какая фигура! Пластичные движения, красота рук», «Женщина с прекрасной улыбкой», — пишут в комментариях. Не так давно Алена Хмельницкая перенесла коронавирус, а о последствиях недуга откровенно рассказала в своем блоге. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @alxmel

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