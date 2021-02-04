50-летняя Алена Хмельницкая устроила зажигательные танцы в летящем платье
Фото: Instagram @alxmel
Хмельницкая грациозно отплясывает и кокетливо посылает воздушные поцелуи в камеру. На ней — летящее полупрозрачное платье с рукавами-«колокольчиками», эффектно развевающимися на ветру. Расслабленный наряд с декольте дополняет тонкий пояс на талии — точеной фигурой актрисе определенно стоит хвастаться как можно чаще. Завершают образ островной нимфы серьги до плеч и массивные многоярусные браслеты.
Поклонники осыпали любимую актрису комплиментами. «Вы прекрасны, Алена», «Зажигалочка!», «Очаровательная», «Искрящаяся, счастливая, классная», «Какая фигура! Пластичные движения, красота рук», «Женщина с прекрасной улыбкой», — пишут в комментариях. Не так давно Алена Хмельницкая перенесла коронавирус, а о последствиях недуга откровенно рассказала в своем блоге. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @alxmel
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