50-летняя Алена Хмельницкая устроила зажигательные танцы в летящем платье

12 января Алена Хмельницкая отметила 50-й юбилей, во что до сих пор не верят ее поклонники. Актриса выглядит сногсшибательно и собирает множество комплиментов в Сети. Особенно под последним видео в Instagram, на котором звезда устроила зажигательные танцы на фоне морских пейзажей.