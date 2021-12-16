49-летняя королева Летиция похвасталась стальными бицепсами в открытом топе

Образ Летиции выстроен вокруг мерцающей твидовой двойки Nina Ricci полуночно-синего цвета. В основе — силуэтный топ и классическая прямая юбка. Берите подобные костюмы не заметку, отправляясь на новогодний шопинг, особенно если задача — приобрести то, что найдет свое применение и после праздничной ночи.

Наряд Летиции, кстати, уже совсем не новый — впервые мы видели его в 2015 году во время королевского визита в Вашингтон. На этот раз образ дополняли лаконичные лодочки на шпильках и увесистые драгоценности. В пару к браслету, щедро инкрустированному сапфирами и бриллиантами, ее величество добавила любимое (и очень лаконичное) кольцо Karen Hallam.