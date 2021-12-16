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49-летняя королева Летиция похвасталась стальными бицепсами в открытом топе

Королева Летиция подтверждает, что твидовый костюм всегда актуально, а сейчас — вдвойне. Свежее доказательство — новый образ ее величества, который она выбрала для гала-вечера испанского олимпийского комитета в Мадриде. Монаршая особа может дать фору даже профессиональным спортсменам — неудивительно, что она решила не прятать под одеждой рельефные плечи и бицепсы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Образ Летиции выстроен вокруг мерцающей твидовой двойки Nina Ricci полуночно-синего цвета. В основе — силуэтный топ и классическая прямая юбка. Берите подобные костюмы не заметку, отправляясь на новогодний шопинг, особенно если задача — приобрести то, что найдет свое применение и после праздничной ночи.

Наряд Летиции, кстати, уже совсем не новый — впервые мы видели его в 2015 году во время королевского визита в Вашингтон. На этот раз образ дополняли лаконичные лодочки на шпильках и увесистые драгоценности. В пару к браслету, щедро инкрустированному сапфирами и бриллиантами, ее величество добавила любимое (и очень лаконичное) кольцо Karen Hallam.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Мы обсудили с экспертом-диетологом, как королеве Летиции удается сохранять безупречную фигуру в 49 лет. О секретах стройности супруги испанского короля читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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