49-летняя королева Летиция похвасталась стальными бицепсами в открытом топе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Образ Летиции выстроен вокруг мерцающей твидовой двойки Nina Ricci полуночно-синего цвета. В основе — силуэтный топ и классическая прямая юбка. Берите подобные костюмы не заметку, отправляясь на новогодний шопинг, особенно если задача — приобрести то, что найдет свое применение и после праздничной ночи.
Наряд Летиции, кстати, уже совсем не новый — впервые мы видели его в 2015 году во время королевского визита в Вашингтон. На этот раз образ дополняли лаконичные лодочки на шпильках и увесистые драгоценности. В пару к браслету, щедро инкрустированному сапфирами и бриллиантами, ее величество добавила любимое (и очень лаконичное) кольцо Karen Hallam.
Фото: Globallook
Мы обсудили с экспертом-диетологом, как королеве Летиции удается сохранять безупречную фигуру в 49 лет. О секретах стройности супруги испанского короля читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook