49-летняя Клаудия Шиффер в микротопе и шортах блеснула на обложке глянца
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Старт карьеры Шиффер был стремительным: в 90-х она вошла в пятерку главных икон стиля эпохи, — и сохраняет она этот статус по сей день. В августе 2020 года Клаудии исполнится 50 лет, во что мало кто верит. О возрасте модель говорит с улыбкой: «Я слышала множество комплиментов в свое время. Но когда-нибудь вы переходите на следующий этап — вы не обязаны оставаться прекрасными всю свою жизнь. Это приятное воспоминание, однако затем приходит следующее поколение и вы сдаете позиции. Для меня это верное решение — отступить, не давая волю зависти и ревности».
Шиффер признает, что всегда отличалась от других своим спокойствием, размеренностью, серьезностью. «Если сравнивать с другими девушками, я всегда вела себя странно. Я никогда не разговаривала ни с кем во время съемок в студии. Все вокруг болтали и сходили с ума. Вероятно, они думали, что я очень высокомерна. Нередко меня считали холодной, предполагая, что я не заинтересована и не хочу общаться», — рассказывает звезда. Однако отстраниться от всех ей не удавалось. На вершине своей славы модель вынуждена была круглосуточно находиться под охраной — без нее ей было трудно даже пройти к машине сквозь толпы поклонников.
Секьюрити охраняли мое нижнее белье. Когда я возвращалась с подиума, оно постоянно пропадало. Мой бюстгальтер, трусики — все исчезало!
Фото: Globallook
С юмором она вспоминает и те возможности, от которых когда-то отказалась: «Карл Лагерфельд говорил мне: «Спустись в бутик и возьми все, что хочешь. Можешь взять хоть всю коллекцию — что угодно», — и я никогда не ощущала, что действительно могу это сделать». Шиффер вспоминает, как сказала твердое «нет», когда бренд Hermès предложил назвать сумку в ее честь, как сглупила, отказавшись от съемок в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom!, посчитав, что в ее планы входит только работа с высококлассными брендами.
В 1990-х даже стиль Клаудии Шиффер был не похож на стиль остальных, хотя и имел явный оттенок своего времени. Как проходила модная эволюция супермодели — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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