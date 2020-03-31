49-летняя Клаудия Шиффер в микротопе и шортах блеснула на обложке глянца

В 1990-х даже стиль Клаудии Шиффер был не похож на стиль остальных, хотя и имел явный оттенок своего времени. Как проходила модная эволюция супермодели — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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