48-летняя Молли Симс спустила почти полмиллиона рублей на платье принцессы

Молли Симс выбрала макси-платье Carolina Herrera, усыпанное мерцающими серебристыми пайетками. Наряд — совсем как у героинь Disney: с акцентом на талии, драматичными рукавами и с ослепительным блеском. Стоимость его обрела королевский размах и приблизилась к рекордным 460 000 рублей. Дополнили образ лаконичные серебристые босоножки, клатч-минодьер и стейтмент-украшения.

На красной дорожке Молли Симс появилась с супругом Скоттом Стубером. Пара не скрывала чувств, заключая друг друга в крепкие объятия и осыпая поцелуями перед камерами.