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48-летняя Молли Симс спустила почти полмиллиона рублей на платье принцессы

78-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. По красной дорожке дефилируют дизайнерские туфли, наряды за тысячи долларов и безупречно скроенные мужские костюмы. 2 сентября среди гостей блистала 48-летняя модель Молли Симс — в платье принцессы и в горячих объятиях мужа-принца.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Молли Симс

Фото: Globallook

Молли Симс выбрала макси-платье Carolina Herrera, усыпанное мерцающими серебристыми пайетками. Наряд — совсем как у героинь Disney: с акцентом на талии, драматичными рукавами и с ослепительным блеском. Стоимость его обрела королевский размах и приблизилась к рекордным 460 000 рублей. Дополнили образ лаконичные серебристые босоножки, клатч-минодьер и стейтмент-украшения.

На красной дорожке Молли Симс появилась с супругом Скоттом Стубером. Пара не скрывала чувств, заключая друг друга в крепкие объятия и осыпая поцелуями перед камерами.

Молли Симс и Скотт Стубер

Молли Симс и Скотт Стубер

Фото: Globallook

2 сентября состоялась премьера фильма «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион — первой работы после 12 лет творческого затишья. Среди гостей — Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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