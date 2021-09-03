48-летняя Молли Симс спустила почти полмиллиона рублей на платье принцессы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Молли Симс выбрала макси-платье Carolina Herrera, усыпанное мерцающими серебристыми пайетками. Наряд — совсем как у героинь Disney: с акцентом на талии, драматичными рукавами и с ослепительным блеском. Стоимость его обрела королевский размах и приблизилась к рекордным 460 000 рублей. Дополнили образ лаконичные серебристые босоножки, клатч-минодьер и стейтмент-украшения.
На красной дорожке Молли Симс появилась с супругом Скоттом Стубером. Пара не скрывала чувств, заключая друг друга в крепкие объятия и осыпая поцелуями перед камерами.
Фото: Globallook
2 сентября состоялась премьера фильма «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион — первой работы после 12 лет творческого затишья. Среди гостей — Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
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