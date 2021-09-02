Данст с дерзким декольте, Камбербэтч с женой и другие звезды на премьере «Власть пса» в Венеции

Фильм «Власть пса» расскажет историю деспотичного и жестокого владельца фермы, который пытвется ужиться с братом и его супругой, но всячески отравляет им жизнь.

В этом году зрители Венецианского кинофестиваля смогут увидеть 21 работу, среди которых есть и картины российских режиссеров. Нашу страну в основной программе представит лента Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли.