Данст с дерзким декольте, Камбербэтч с женой и другие звезды на премьере «Власть пса» в Венеции
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Фото: Rocco Spaziani/Spaziani
Кирстен Данст появилась на красной дорожке в роскошном платье-макси из черного кружева Armani Privé с эффектным глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Для выхода звезда сделала эффектную высокую прическу, а завершили образ крупные золотистые серьги.
Фото: Rocco Spaziani/Spaziani
Исполнитель одной из главных ролей фильма, Бенедикт Камбербэтч, на красной дорожке появился в сопровождении Софи Хантер. Актер выбрал для выхода строгий смокинг, а его спутница надела белое женственное платье в пол на тонких лямках с игривым принтом красного цвета. Волосы Софи собрала в низкий пучок с плетением.
Фото: Rocco Spaziani/Spaziani
Сара Гадон вышла на дорожку в образе настоящей лесной нимфы. На актрисе — длинное нежно-розовое платье с низким вырезом и плиссированной юбкой. Из украшений на звезде только золотые браслеты, а распущенные волосы дополняют женственный образ.
Фото: Rocco Spaziani/Spaziani
Фильм «Власть пса» расскажет историю деспотичного и жестокого владельца фермы, который пытвется ужиться с братом и его супругой, но всячески отравляет им жизнь.
В этом году зрители Венецианского кинофестиваля смогут увидеть 21 работу, среди которых есть и картины российских режиссеров. Нашу страну в основной программе представит лента Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли.
Фото: Global Look press
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