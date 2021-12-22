48-летняя королева Бельгии устроила дефиле в пламенных шелках
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Фото: Globallook
По случаю торжества во дворце королева Матильда достала из недр гардеробной роскошное вечернее платье из струящегося атласа. Жгуче-алый цвет, напоминающий перец чили, мы советуем взять на заметку как один из беспроигрышных вариантов для новогоднего образа. Лаконичный фасон наряда ее величества венчали драпировки, собранные в абстрактный цветок на бедрах. В завершение — пара классических замшевых лодочек в тон и скромные, едва заметные серьги с далеко не самой скромной россыпью бриллиантов.
Фото: Globallook
Не так давно королеву Матильду поймали на горячем: ее величество скопировала образ, в котором ранее выходила нидерландская королева Максима. В ход пошли туфли на шпильках и кожаная юбка, акцентирующая бедра. Кто круче — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Globallook