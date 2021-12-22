48-летняя королева Бельгии устроила дефиле в пламенных шелках

По случаю торжества во дворце королева Матильда достала из недр гардеробной роскошное вечернее платье из струящегося атласа. Жгуче-алый цвет, напоминающий перец чили, мы советуем взять на заметку как один из беспроигрышных вариантов для новогоднего образа. Лаконичный фасон наряда ее величества венчали драпировки, собранные в абстрактный цветок на бедрах. В завершение — пара классических замшевых лодочек в тон и скромные, едва заметные серьги с далеко не самой скромной россыпью бриллиантов.