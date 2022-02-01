Как простые смертные: звезды, которые поплатились за непристойную одежду на публике

Оливия Калпо

Прошло несколько десятилетий. Кажется, что каждый может самовыражаться с помощью стиля и делать это так, как он хочет. Не тут-то было! В январе 2022-го «Мисс Вселенная» Оливия Калпо решила продемонстрировать всем упорство, с которым она тренировалась весь год, и приехала в аэропорт в велосипедках и бра-топе. Модель запланировала каникулы в Мексике, но начало не задалось: Калпо отказались пускать на борт самолета, потому что ее аутфит, по мнению сотрудников авиакомпании, был непристойным. Даже громкие титулы не спасли знаменитость — пришлось надеть толстовку.