Как простые смертные: звезды, которые поплатились за непристойную одежду на публике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @oliviaculpo
Оливия Калпо
Прошло несколько десятилетий. Кажется, что каждый может самовыражаться с помощью стиля и делать это так, как он хочет. Не тут-то было! В январе 2022-го «Мисс Вселенная» Оливия Калпо решила продемонстрировать всем упорство, с которым она тренировалась весь год, и приехала в аэропорт в велосипедках и бра-топе. Модель запланировала каникулы в Мексике, но начало не задалось: Калпо отказались пускать на борт самолета, потому что ее аутфит, по мнению сотрудников авиакомпании, был непристойным. Даже громкие титулы не спасли знаменитость — пришлось надеть толстовку.
Фото: Instagram @oliviaculpo
Кейтлин Дженнер
Кейтлин Дженнер (трансгендерная личность, отец Кендалл и Кайли Дженнер) оказалась в центре скандала в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Никто даже не вспомнил о том, что перед ними звезда реалити и кандидат в губернаторы Калифорнии. Дело было в рваных джинсах, в которых Кейтлин хотела зайти в заведение. Сотрудники не пустили знаменитость пообедать, чем не на шутку разозлили ее.
Фото: Eastnews
Ольга Бузова
Однажды модный скандал в Сети спровоцировала Ксения Собчак. В выпуске своего шоу она сказала, что один из модных дизайнеров хотел бы, чтобы Ольга Бузова перестала носить куртку его бренда всегда и везде. Певица сразу же подумала на Демну Гвасалию, креативного директора Balenciaga и основателя Vetements, и тут же выдала ответ в своем блоге. Артистка упомянула, что готова вернуть все купленное в бутиках модного Дома в обмен на деньги.
Фото: Instagram @buzova86
Валерий Леонтьев
Несколько лет назад конфуз произошел и с Валерием Леонтьевым. Стиль певца эпатажный, и не узнать его так же трудно, как потерять Филиппа Киркорова в толпе. Но сотрудники одного из фешенебельных ресторанов Москвы умудрились: певца не хотели пускать в заведение из-за слишком яркой одежды. Дело, к счастью, обошлось: артиста признали и без ужина он не остался.
Фото: Globallook
И такие случаи на каждом шагу. Так, зарубежные СМИ описывали историю австралийки, которую попросили покинуть спортзал из-за ее формы. По их мнению, заниматься фитнесом в велосипедках и топе, еще и в жару, было неприемлемо. А как считаете вы? Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram