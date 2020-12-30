47-летняя телеведущая Аврора показала «постельные» фото в диско-платье

На снимках Аврора позиурет, лежа на кровати вместе с любимым питомцем. На ней — соблазнительный и яркий образ, который не оставил подписчиков равнодушными. Звезда телевидения выбрала силуэтное платье длины мидакси, которое подчеркнуло изгибы стройной фигуры. Черный цвет разбавили тысячи мерцающих кристаллов и пайеток, которые задали образу праздничное настроение. Для домашней фотосессии блогер расстегнула молнию сзади и кокетливо оголила одно плечо. Дополняет look макияж с акцентом на глазах и нежно-розовым блеском на губах.