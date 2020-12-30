47-летняя телеведущая Аврора показала «постельные» фото в диско-платье
Фото: Instagram @avrora_tv
На снимках Аврора позиурет, лежа на кровати вместе с любимым питомцем. На ней — соблазнительный и яркий образ, который не оставил подписчиков равнодушными. Звезда телевидения выбрала силуэтное платье длины мидакси, которое подчеркнуло изгибы стройной фигуры. Черный цвет разбавили тысячи мерцающих кристаллов и пайеток, которые задали образу праздничное настроение. Для домашней фотосессии блогер расстегнула молнию сзади и кокетливо оголила одно плечо. Дополняет look макияж с акцентом на глазах и нежно-розовым блеском на губах.
Напомним, что 2020-й год преподнес семье Авроры сюрприз: пара перенесла коронавирус со всем «букетом» симптомов недуга. Телеведущая переживала за супруга, так как он находился в зоне риска по состоянию здоровья. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @avrora_tv
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