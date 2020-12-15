Бабкина, Литвинова и другие российские звезды, тяжело переболевшие коронавирусом

Так, актер и ведущий собственного шоу на YouTube Вячеслав Манучаров рассказывал, как протекала его болезнь и в какую копеечку ему влетело лечение. Артист рассказывал поклонникам, что во время болезни столкнулся с тоской и одиночеством. Манучаров дважды делал КТ (компьютерную томографию легких) и во второй раз исследование показало десятипроцентное поражение легких. Больше всего Вячеслав был шокирован отсутствием обоняния: кофе, еда, цветы, шампуни — все лишилось запаха. Плюс колоссальная слабость и упадок сил.

«Ковид — это дикая чудовищная слабость, я до сих пор ее ощущаю. Мне реально тяжело — тяжело подняться по лестнице, с утра проснуться и начать день, а когда ты болеешь, то не можешь от этой тяжесть встать и пойти в туалет, умыться, поесть. Нет сил». По словам артиста, лечение обошлось недешево. КТ стоит шесть тысяч рублей, лекарства стоили 16 тысяч, тесты крови — в пределах трех тысяч. А еще непросто было находиться в самоизоляции без общения. Не хватало дружеского участия, потому шоумен советует всем не забывать о болеющих друзьях, отправлять к ним курьеров с едой, цветами и книгами.

Юлия Хлынина: «Болеть одинаково не хочет никто!»

Заболевшая актриса Юлия Хлынина поделилась другим наблюдением. Она столкнулась с агрессией в свой адрес. Само заболевание протекало в легкой форме: «Незначительное снижение чувствительности к запахам и хорошее желание прилечь поспать». Хлынина заверила, что ни одного человека, с которым контактировала накануне, она не заразила — уверена в этом. Однако в ее окружении нашлись люди, которые подозревают обратное. Им кажется, что актриса знала о заболевании, но продолжала контактировать с людьми.