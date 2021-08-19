45-летняя Марион Котийяр вышла в свет в «мужских» брюках и топе без бретелей

Речь идет, конечно же, о Chanel, в котором звезда кино неустанно выходит на все красные дорожки. На этот раз под прицелом оказался дерзкий топ-бандо с оптическим эффектом, создаваемым игрой полосатого принта. Ключевая деталь образа — классические брюки цвета мокрого асфальта, гиперобъемный силуэт которых сделал фигуру еще более хрупкой. В завершение — несколько ювелирных акцентов во главе с серьгами в виде логотипов Chanel, усыпанных мерцающими камнями.

Ранее мы рассказывали о последней находке Крисси Тейген: 35-летняя модель подчеркнула формы абсолютно нескромным и полностью прозрачным нарядом — вариацией на тему маленького черного платья. Рассказываем, как это было, в материале Passion.ru.