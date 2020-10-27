43-летняя Наталия Орейро блеснула в образе Барби и покорила Сеть
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
Насыщенная, будто наэлектризованная фуксия певице определенно к лицу: для съемок шоу талантов Орейро сделала ставку на максимальную яркость и не прогадала. Звезда сияла на экранах в струящемся атласном макси-платье с открытой спиной, дерзкими разрезами по бокам и роскошной накидкой-шлейфом. Дополнили эффектный образ броские стейтмент-украшения: браслеты, кольца с увесистыми камнями, мерцающие серьги до плеч. Финальные штрихи — прическа с ультравысоким хвостом, подчеркнувшая черты лица, и мейкап с «кошачьими» стрелками. «Как волчица — так я себя чувствую!» — загадочно прокомментировала публикацию Наталия.
Поклонники буквально осыпали артистку комплиментами и теплыми словами. «Самая красивая в мире!», «Неповторимая богиня!», «Просто бомба!», «Любимая звезда», «Богиня с Олимпа» — пишут в комментариях. Вспомним одну из свежих съемок Орейро, в которой она примерила облегающий комбез с «сердечным» принтом и вооружилась необычным реквизитом — итальянской пастой. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
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