43-летняя Наталия Орейро блеснула в образе Барби и покорила Сеть

Насыщенная, будто наэлектризованная фуксия певице определенно к лицу: для съемок шоу талантов Орейро сделала ставку на максимальную яркость и не прогадала. Звезда сияла на экранах в струящемся атласном макси-платье с открытой спиной, дерзкими разрезами по бокам и роскошной накидкой-шлейфом. Дополнили эффектный образ броские стейтмент-украшения: браслеты, кольца с увесистыми камнями, мерцающие серьги до плеч. Финальные штрихи — прическа с ультравысоким хвостом, подчеркнувшая черты лица, и мейкап с «кошачьими» стрелками. «Как волчица — так я себя чувствую!» — загадочно прокомментировала публикацию Наталия.