43-летняя Инна Маликова показала 3 стильных способа носить короткие белые шорты
«В последнее время не на шутку увлеклась страницами в инстаграм по стилю. Безусловно я и раньше ими интересовалась, но этим летом особенно погрузилась в эту историю. Самостоятельно экспериментирую со своим гардеробом, прислушиваюсь больше к себе и своим ощущениям, мне очень нравится, когда не просто вещи навязаны модой, а в них ты чувствуешь себя по-настоящему комфортно. Мой must have этого лета — белые шорты. Собрала для вас подборку трёх своих образов за последнее время», — написала она в блоге.
«Так как мне очень нравится минимализм в повседневном гардеробе и возможность сочетать вещи между собой под разные случаи, будь то прогулка в парке или вечерний ужин. Заметила, что на каждый день в последнее время выбираю однотонные вещи, видимо на сцене мне настолько хватает ярких костюмов, пайеток и т.д.», — пояснила она свою тягу к лаконичным вещам простого кроя.
Фото и видео: Instagram/@innamalikova
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