43-летняя Инна Маликова показала 3 стильных способа носить короткие белые шорты

«В последнее время не на шутку увлеклась страницами в инстаграм по стилю. Безусловно я и раньше ими интересовалась, но этим летом особенно погрузилась в эту историю. Самостоятельно экспериментирую со своим гардеробом, прислушиваюсь больше к себе и своим ощущениям, мне очень нравится, когда не просто вещи навязаны модой, а в них ты чувствуешь себя по-настоящему комфортно. Мой must have этого лета — белые шорты. Собрала для вас подборку трёх своих образов за последнее время», — написала она в блоге.