Было-стало: 43-летняя Инна Маликова сравнила свои фотографии с разницей в 20 лет

«Выбрать просто невозможно везде очень красивая», «Инночка, вы всегда выглядите супер», «С каждым годом круче, красивее», «Для мисс элегантность нет такоко понятия, как возраст», «Инна, вы законсервировались. Так же молоды и красивы», — комментируют фанаты.

А вам какая подборка нравится больше?