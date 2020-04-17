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Было-стало: 43-летняя Инна Маликова сравнила свои фотографии с разницей в 20 лет

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Слайд, который
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Инна Маликова

Фото: Instagram Инны Маликовой

Инна Маликова почти не изменилась за два детятилетия.

«Уже ходят шутки на тему того, что девушки без салонов красоты во время самоизоляции начали постить архивные фото. Но мне кажется, что дело абсолютно в другом. У нас просто наконец-то дошли руки разобрать и пересмотреть все наши фотографии. А их у меня столько!!! Фотографии слева — это уже память 15-летней, а то и 20-летней давности. Время бежит, а мода на многое возвращается. Какая из подборок кажется вам наиболее похожей? 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7», — спросила певица под подборкой фотографий, сделанных в разные годы.

«Выбрать просто невозможно везде очень красивая», «Инночка, вы всегда выглядите супер», «С каждым годом круче, красивее», «Для мисс элегантность нет такоко понятия, как возраст», «Инна, вы законсервировались. Так же молоды и красивы», — комментируют фанаты.

А вам какая подборка нравится больше?

Фото и видео: Instagram

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